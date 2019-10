Nove jogos, nove finais e o pacto para conseguir o acesso à primeira divisão está feito no Paraná Clube. A vitória por 1×0 sobre o Brasil de Pelotas, terça-feira (15), na Vila Capanema, provou que nessa reta final da Série B os três pontos são muito mais importantes do que qualquer grande apresentação. O Tricolor, que foi irregular nos jogos dentro de casa no começo da segunda divisão, tem conseguido bons resultados diante do seu torcedor e, se mantiver esse aproveitamento no Durival Britto, dará um passo importante para conseguir retornar à elite do futebol nacional.

Mas a torcida paranista está devendo. Diante do Brasil, pouco mais de três mil pessoas pagaram para ver a vitória apertada por 1×0. Há dois anos, quando conseguiu o acesso, a mobilização era muito maior. A Vila Capanema recebeu grandes públicos e a arquibancada empurrou o clube, mesmo nos momentos mais difíceis, a conseguir os resultados necessários para retornar à primeira divisão.

O fator casa será fundamental para o Paraná nessa reta final. Dos nove jogos que faltam, cinco serão na Vila. A meta já foi estabelecida pelo técnico Matheus Costa, que projeta 100% de aproveitamento dentro de casa e manter o bom rendimento que tem como visitante até agora na Segundona.

“Não podemos esquecer que somos um dos melhores visitantes da competição. Não podemos focar só no fator casa, mas também nos jogos como visitante, onde já mostramos a força que temos. Temos que manter o equilíbrio. Fora de casa também temos confrontos diretos, jogos importantes e que teremos que nos entregar ao máximo”, cravou o treinador.

O pensamento do Paraná é jogo a jogo daqui para frente. Matheus Costa prefere deixar de lado a matemática e os concorrentes e focar apenas no trabalho que precisa ser realizado para que o time conquiste as vitórias. O comandante paranista também comentou que espera ver o Durival Britto cheio na reta decisiva da Série B, a começar pelo duelo deste sábado (15), diante do Figueirense.

“Não procuro a matemática nesse momento, mas sim em fazer o melhor para conquistar as vitórias. Temos mais nove jogos e obviamente que dependemos só de nós. Temos que pensar agora em fazer nosso melhor no sábado, que o time se entregue completamente para buscar mais uma vitória. Vamos jogar sábado, espero que o tempo ajude para trazer mais torcedor, porque com certeza nos tornamos mais fortes se o estádio estiver lotado”, garantiu.

Mesmo sem ter feito grandes atuações, o Paraná voltou a fazer seu papel dentro de casa. Ainda não voltou ao G4, mas pode acontecer nesse final de semana se conseguir vencer o vice-lanterna Figueirense e Coritiba e América-MG tropeçarem. O importante, na verdade, é seguir perto do pelotão de frente para seguir brigando até o final pelo acesso.

Apesar de Matheus Costa deixar as contas de lado, os especialistas em estatística apontam o Tricolor com apenas 25% de chances de subir à primeira divisão. Para ver esse índice maior, a vitória sobre o Figueira será praticamente obrigatória para as pretensões do time na Série B.

