Foi apertado, suado, até com uma dose extra de sofrimento, mas o Paraná Clube voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. A vitória por 1×0 diante do Brasil de Pelotas, na última terça-feira (15), na Vila Capanema, foi bastante comemorada. E não é para menos, já que recolocou o Tricolor de vez na briga pelo acesso à primeira divisão. O time paranista destacou o espírito de decisão que será preciso ter nessa reta final para conseguir recolocar o clube na elite do futebol nacional.

“A gente sabia que seria difícil contra o Bragantino. São mais cinco jogos em casa e as vitórias aqui dentro são muito importantes. No começo do campeonato a gente deu uma vacilada e poderíamos estar em uma situação melhor. Entramos de vez na briga, mas é ter os pés no chão. Pela frente o Figueirense que vem em uma crescente e temos que seguir com espírito de final para conseguir o acesso”, garantiu o lateral-direito Éder Sciola.

+ Leia mais: Paraná Clube vence o Brasil-RS e faz a festa na Vila Capanema

Diante do Brasil de Pelotas, o Paraná também mostrou a força do seu grupo. Com algumas baixas, o técnico Matheus Costa apostou nas entradas do meia Jhemerson e do meia-atacante Alesson. O resultado foi visto nos primeiros minutos de partida. O time paranista conseguiu atuar com intensidade ofensiva e fez o gol da vitória antes do primeiro minuto com o atacante Judivan, que comemorou o primeiro gol com a camisa tricolor.

+ Confira a classificação completa da Série B!

“Foi o primeiro gol com essa camisa, por esse clube que me abriu as portas. Sem dúvidas hoje (ontem) é um dos dias mais importantes da minha vida. Agradeço muito também a minha família, que sempre esteve comigo. É um dia que fica marcado”, declarou.

Não menos importante, o meia Jhemerson, até quando aguentou em campo, conseguiu também ter uma boa apresentação. Foi dele também o passe para o gol anotado por Judivan. A meta do armador agora é conseguir se manter entre os titulares, já que dificilmente o meia Vitinho tenha condições de jogo no duelo contra o Figueirense, neste sábado (19), às 19h, de novo na Vila Capanema.

“Eu venho trabalhando. Claro que é difícil. Nosso grupo é muito qualificado. Então, para jogar tem que esperar e estar sempre pronto. Tudo acontece na hora certa e Deus me coroou com uma bela partida. Espero contribuir cada vez mais com o Paraná”, emendou o meia paranista.

O volante Fernando Neto também enalteceu a força do elenco e elogiou as atuações de Jhemerson e Alesson. “Eles estão preparados para fazer o melhor. É dar parabéns para eles e os dois foram muito importantes para nós nessa vitória”, arrematou o camisa 8.