O Paraná Clube segue mais forte do que nunca na busca pelo acesso à primeira divisão. Em um jogo fraco tecnicamente e com um gol anotado antes do primeiro minuto, o Tricolor jogou o suficiente para vencer o Brasil de Pelotas por 1×0, na noite desta terça-feira (15), na Vila Capanema, chegou aos 44 pontos e ficou momentaneamente no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, mas voltou para a sexta posição com o complemento da rodada.

O time paranista terá mais uma partida em casa para consolidar sua vaga no pelotão de frente diante do Figueirense, neste sábado (19), às 19h.

Com novidades na escalação e sem poder contar com o goleiro Thiago Rodrigues, que sentiu um desconforto muscular, o técnico Matheus Costa armou um time ofensivo para voltar a vencer na Série B. O Paraná teve um início arrasador e precisou de apenas 47 segundos para abrir o placar. Jhemerson fez boa jogada pela direita e cruzou na cabeça de Judivan, que se antecipou e mandou sem chances para o goleiro Carlos Eduardo.

O quarteto de frente do Paraná, mesmo sem ter o meia Vitinho e o atacante Jenison, incomodava a defesa do Brasil. Bruno Rodrigues e Jhemerson conseguiam envolver a defesa do time gaúcho. O segundo gol quase saiu aos nove minutos. Guilherme Santos cruzou, Jhemerson apareceu livre, mas cabeceou por cima.

Aos poucos, o Paraná perdeu a intensidade para atacar. O jogo ficou concentrado no meio e com muitas faltas das duas equipes. O time xavante, mesmo em desvantagem, não abandonou a postura defensiva e seguiu tentando jogar nos contra-ataques. A equipe gaúcha não conseguiu chutar uma bola sequer na meta do goleiro Alisson.

Mesmo já sem conseguir pressionar como nos primeiros minutos, o Paraná teve a chance de ampliar ainda no primeiro tempo. Bruno Rodrigues deixou Alesson na cara do gol, mas o camisa 7 parou na grande defesa do goleiro Carlos Eduardo. Foi, a rigor, a última chance dos primeiros 45 minutos, que foi fraco tecnicamente.

O jogo pouco mudou no segundo tempo. Os dois times seguiram errando demais e cometendo muitas faltas. O Brasil de Pelotas até tentou sair mais para o jogo, só estava em uma noite sofrível tecnicamente. Assim, o Paraná seguiu criando as melhores chances. Aos oito minutos, Guilherme Santos cruzou, Ednei tentou tirar e quase mandou contra.

O Tricolor seguiu perigoso e encontrava espaços principalmente pelo lado esquerdo. Na sequência, em outro cruzamento de Guilherme Santos, Judivan tentou e, no rebote, Fernando Neto quase marcou. O Brasil de Pelotas, aos poucos, saiu mais para o jogo. Melhorou depois da entrada de Cristian no lugar do ex-paranista Murilo Rangel.

Só que o time xavante seguiu com muitas dificuldades técnicas, mas conseguiu, ao menos, assustar o goleiro Alisson. Aos 17, Diogo Oliveira chutou de fora da área e o goleiro paranista fez boa defesa. O Paraná recuou um pouco com o passar do tempo, mas o Brasil de Pelotas não oferecia muitos riscos à meta do Tricolor.

Só que mesmo sem qualidade, o time gaúcho foi em busca do empate. Aos 30 minutos, Pereira cobrou falta, o goleiro Alisson se atrapalhou, mas conseguiu fazer a defesa. O Brasil de Pelotas até chegou a assustar nos minutos finais, sempre em bolas paradas, mas que não foi suficiente para evitar a importante vitória do Tricolor na Vila Capanema.

Ficha técnica

SÉRIE B

29ª Rodada – 2º Turno

PARANÁ CLUBE 1X0 BRASIL DE PELOTAS

Paraná Clube

Alisson; Éder Sciola, Leandro Almeida, Rodolfo e Guilherme Santos (Juninho); Luiz Otávio, Fernando Neto e Jhemerson (Marquinhos); Alesson, Bruno Rodrigues e Judivan (Rafael Furtado).

Técnico: Matheus Costa

Brasil de Pelotas

Carlos Eduardo; Ednei, Heverton, Bruno Aguiar e Willian Formiga; Leandro Leite (Pereira), Washington, Murilo Rangel (Cristian) e Diogo Oliveira; Guilherme Queiroz (Juba) e Rodrigo Alves.

Técnico: Bolívar

Local: Vila Capanema

Árbitro: Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (PB)

Assistentes: Oberto da Silva Santos (PB) e Herman Brumel Vani (SP)

Gols: Judivan, 47 seg do 1º

Cartões amarelos: Fernando Neto, Alesson, Jhemerson, Rafael Furtado (PAR); Leandro Leite, Heverton, Bruno Aguiar, Ednei, Diogo Oliveira (BRA)

Renda: R$ 51.115,00

Público pagante: 3.229

Público total: 3.506