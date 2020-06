Depois de anunciar um caso de Covid-19 na semana passada, na volta aos treinos físicos presenciais, o Paraná confirmou nesta segunda-feira (8) que o funcionário em questão já está recuperado.

A identidade do profissional, que o clube não confirmou se era um jogador e estava assintomático, foi mantida em sigilo. Ele entrou em quarentena e foi testado novamente. Com o resultado negativo, voltará aos trabalho no clube. Ao todo, 65 profissionais fizeram exames para detectar presença do novo coronavírus.

O Tricolor retomou os treinamentos apenas na última quarta-feira (3), com bastante atraso em relação aos rivais Athletico e Coritiba, que fizeram testes rápidos em seus jogadores e treinam em seus centros de treinamento desde o dia 22 de maio.

De acordo com o protocolo aprovado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), o elenco paranista realiza atividades físicas em grupos reduzidos, respeitando regras de distanciamento social.

