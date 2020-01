O atacante Andrey, do Paraná, levantou a primeira polêmica do clássico com o Coritiba. Respondendo ao ex-companheiro, o zagueiro Rodolfo, o jogador disse que no confronto entre as equipes quer ver se o Alviverde é grande mesmo. O Paratiba número 104 acontece no próximo domingo (26), a partir das 18h, na Vila Capanema e será válido pela terceira rodada do Campeonato Paranaense.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (24), no Ninho da Gralha, Andrey foi contestado sobre a postura de Rodolfo ao falar, quando chegou ao Alto da Glória, que estava então em uma equipe de maior expressão, um ‘time grande diferente do que eu estava’. “Vamos ver se esse time é grande mesmo lá no clássico”, disparou Andrey.

Andrey deixou claro que mesmo que tenha mudado de equipe, Rodolfo deveria ter mantido a relação cordial com o Paraná e lembrado das oportunidades que teve ao defender o manto paranista.

“Se ele acha que o Coritiba é time grande, isso é com ele. Ele tem que ter respeito pela equipe que defendeu, até porque ele honrou a camisa”, arrematou.

