O Paraná está próximo de renovar o contrato de duas peças importantes do time na temporada de 2020. O lateral-direito Paulo Henrique e o meio-campo Renan Bressan já estão apalavrados com a diretoria e devem permanecer até a metade do ano que vem.

A informação inicial foi dada pela Rádio Banda B e confirmada pela Tribuna do Paraná junto ao empresário dos atletas, Thiago Rinaldi. “Os dois atletas receberam sondagens de três clubes da Série A, mas temos um compromisso com o Paraná e eles permanecem por aqui”, disse o representante dos jogadores.

Atualmente, Paulo Henrique e Renan Bressan possuem contrato apenas até novembro.

Paulo Henrique tem feito bonito na Série B. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná.

Paulo Henrique, 24 anos, tem sido um dos principais jogadores em algumas estatísticas dentro da Série B, como interceptações, dribles certos e desarmes.

Já Renan Bressan, 31 anos, é um dos líderes do elenco paranista e principal armador da equipe. São 15 partidas pelo Tricolor, cinco gols marcados e quatro assistências, sendo o artilheiro e ‘garçom’ do time.

