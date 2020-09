O momento do Paraná na Série B do Campeonato Brasileiro – vice-líder – também é resultado de um bom ambiente fora dos gramados. Ao contrário das últimas temporadas, quando sofreu com atraso de salários e dificuldades financeiras, a história tem sido diferente em 2020.

Apesar do ano ser marcado pela pandemia do coronavírus e os problemas em todos os setores econômicos para conseguir receitas, o Tricolor tem fechado parcerias com novos patrocinadores e garantido também os salários em dia de jogadores e funcionários.

Nesta quarta-feira, o clube confirmou o acerto com a Britânia, que passará a estampar a sua marca na camisa do time até o final da Série B. Além desta empresa, o Paraná ainda possui parcerias com outros seis apoiadores.

Planejamento que tem dado certo

Na temporada de 2020, o Paraná tem trabalhado com um orçamento extremamente enxuto e as principais apostas no elenco são em atletas que vieram de empréstimo de outros clubes, o que alivia também a folha salarial e ajuda a manter as contas em dia.

De acordo com levantamento do BR Contracts, o Tricolor possui apenas a 11ª maior folha salarial da Série B.

