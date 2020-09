O Paraná Clube acertou a contratação do atacante Léo Castro para a sequência da Série B. O jogador é o terceiro reforço vindo da Ferroviária para o Tricolor recentemente. Antes dele, os volantes Karl e Higor Meritão também vieram da Locomotiva.

Léo Castro chega por empréstimo até o final da Segundona. O jogador já se despediu dos companheiros no interior paulista e será anunciado em breve na Vila Capanema. E antes mesmo de chegar, já recebeu elogios.

“Tem um poder de finalização muito bom, é uma peça que a gente não tinha no elenco e vai nos ajudar na sequência”, disse o técnico Allan Aal, em entrevista coletiva.

Neste ano, o atleta foi emprestado pela Ferroviária ao Juventus-SP para a disputa da Série A2 e foi artilheiro da disputa, com nove gols.

Curiosamente, o jogador de 26 anos fez as categorias de base no Coritiba, mas acabou não atuando no time principal. Ele se profissionalizou no Grêmio Barueri, em 2015. Na sequência, rodou por uma série de equipes menores. Defendeu União Barbarense, Santa Rita, Inter de Lages, Nacional, Oeste e Red Bull Brasil, além de Juventus-SP e Ferroviária.

No Paraná, Castro disputará vaga com Bruno Gomes no comando de ataque. Ele chega também para suprir a saída de Raphael Alemão, que foi para o futebol do Azerbaijão.

