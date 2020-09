O Paraná terá uma dupla de zaga até então considerada reserva, com os colombianos Hurtado e Salazar, na partida contra o Figueirense, sexta-feira (4), às 19h15, no Orlando Scarpelli, pela oitava rodada da Série B.

Capitão da equipe, o zagueiro Fabrício está suspenso pelo terceiro amarelo. Já seu companheiro de zaga, Thales, estava emprestado e teve o retorno pedido pelo Internacional, que tenta negociá-lo com um clube da Turquia.

A dupla tinha sido titular do Paraná em todos os jogos da Série B até o momento. Além disso, vinha contribuindo com gols. Desde o início do ano, Thales anotou dois em 21 jogos. Já Fabrício marcou três em 20 partidas.

Para a vaga do canhoto Fabrício, o técnico Allan Aal já adiantou que o colombiano Hurtado, também canhoto, assume a posição. Já para a saída de Thales, a tendência é de que o também colombiano Salazar ganhe uma chance.

Hurtado, 24 anos, fez duas partidas pelo Tricolor na Série B, ambas entrando no decorrer dos jogos. Já Salazar, de 2 metros de altura, disputou apenas um jogo, também entrando no final.

Além dos dois gringos, o Tricolor conta somente com o jovem Guilherme Lacerda como opção para a posição.

