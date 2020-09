O zagueiro Thales, do Paraná Clube, deixará a Vila Capanema. O jogador pertence ao Internacional, que solicitou a volta do atleta ao Colorado. A informação foi dada pela Rádio Banda B e confirmada pela reportagem. A equipe gaúcha deverá negociá-lo com clube da Turquia.

O camisa 3 era titular absoluto no Paraná desde sua chegada ao time, no início do ano. Ao lado de Fabrício ele formava uma dupla consistente de zaga desde o começo da temporada. Thales somou 21 jogos pelo Paraná, sendo 10 pelo Paranaense, quatro pela Copa do Brasil e sete pela Série B.

Na coletiva pós-jogo, o técnico Allan Aal falava sobre contar com o jogador, já que Fabrício cumprirá suspensão automática na próxima partida do time, diante do Figueirense, na próxima sexta-feira (4).

O Paraná contou com um gol contra do zagueiro Luizão, aos 42 do segundo tempo, para vencer a Ponte Preta, por 2 a 1, na Vila Capanema, nesta terça-feira (1), pela sétima rodada da Série B.

O Tricolor abriu o placar com um gol do meia Renan Bressan logo aos 2 minutos. A Macaca não demorou para igualar. Aos 15, Matheus Peixoto aproveitou posicionamento ruim da zaga e fez de cabeça. Já no fim da partida, Luizão mandou contra o próprio gol, selando a vitória paranista.

Com o resultado, o Paraná chega a 14 pontos e alcança a segunda posição, atrás apenas do Cuiabá, que tem a mesma pontuação, mas leva vantagem no saldo de gols. O Tricolor, entretanto, pode ser ultrapassado no complemento da rodada.

“Eu costumo falar que time grande não tem três tropeços seguidos”, iniciou o comandante paranista. “A competição é muito concorrida, sabíamos que seria uma equipe complicada e o fator casa tem que prevalecer mesmo sem o torcedor. Valia seis pontos, mantivemos o foco e era uma pequena decisão”, comentou, às rádios Banda B e Transamérica.

Veja a coletiva do técnico do Paraná Clube, Allan Aal:

