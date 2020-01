O Paraná Clube renovou o Ato Trabalhista por mais um ano, conforme apuração da Tribuna do Paraná. A nova decisão, assinada novamente pelo juiz Jose Wally Gonzaga Neto, saiu na quarta-feira (8) na Justiça do Trabalho.

A prestação de contas deverá ser apresentada bimestralmente, sempre no dia 15. O presidente Leonardo Oliveira seguirá como administrador, mas o salário mensal de R$ 25 mil caiu pela metade. Agora o valor é de R$ 12,5 mil. A redução foi um pedido do próprio mandatário, que arrecadou mais de R$ 500 mil desde o início da intervenção.



A continuidade do Ato é uma conquista da direção paranista para diminuir o passivo trabalhista e tentar colocar o clube em ordem, com fluxo de caixa e sem bloqueios. A finalidade é destinar 20% da arrecadação total para quitar dívidas na Justiça. Os outros 80% são destinados ao dia a dia do Tricolor.



O Tricolor firmou esse compromisso no final de março de 2018 e, mesmo com atrasos salariais durante as duas últimas temporadas, conseguiu crédito para seguir com a intervenção judicial. O débito atual com funcionários é desde outubro, enquanto o elenco do ano passado é de setembro, com casos até de julho.



“Solicito que Oliveira transmita a todos os empregados e demais prestadores de serviços do Paraná a mensagem de que a sua frustração com o atraso salarial é compartilhada comovidamente por este magistrado, que tem feito o possível para resolver a situação com a urgência necessária. O pagamento dos salários em dia é a prioridade absoluta que move todo e qualquer ato deste magistrado”, declarou o juiz.



A iniciativa reunia 554 processos e 325 foram resolvidos, com 60% de redução. Outras 66 ações estão em penhora, enquanto 163 ainda não foram penhorados. Vale lembrar, entretanto, que novas ações estão sendo ajuizadas entre 2018 e 2019.



O juiz Neto elogiou a queda dos números e disse que a intervenção no Paraná tem tido um “resultado altamente satisfatório para todas as partes” pela alta taxa de conciliação, pagamentos à vista e queda de 30% do passivo trabalhista.

+ Mais do Tricolor:

+ Paraná Clube mais perto de acerto com investidores estrangeiros

+ Diretor de futebol do Paraná Clube admite que situação é preocupante

+ Paraná Clube confirma pacotão de reforços para a temporada 2020