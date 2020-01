O Paraná Clube confirmou cinco reforços e pode trazer até mais sete jogadores para o início da temporada. Além disso, o executivo de futebol, Alex Brasil, afirmou que o auxiliar Alan Aal será o técnico nas disputas do Estadual e Copa do Brasil.



O zagueiro Thales (Internacional), o lateral-direito Paulo Henrique (Tubarão), o volante Gabriel Kazú (Tombense), o meia Dudu (Vasco da Gama) e o atacante Gustavo Mosquito (Corinthians) são as contratações realizadas até aqui. Os atletas já estão treinando no CT Ninho da Gralha.



A principal novidade é o meio-campista Gabriel Kazú, que foi criado e formado pela Luverdense. O atleta ficou no Flamengo nos últimos dois anos, mas acertou com o Tombense, do empresário Eduardo Uram, neste ano. O restante dos jogadores já havia sido antecipado pela Gazeta do Povo/Tribuna do Paraná.



“É uma equipe jovem e veloz, com alguma sustentação de experientes, mas sabemos da responsabilidade. Sempre vamos entrar para vencer. Vamos fazer um Estadual competitivo, mas temos bons olhos para a Copa do Brasil pelo lado financeiro”, afirmou o dirigente.



Com 21 atletas no elenco, o Tricolor ainda espera contratar mais jogadores. As posições são laterais direito e esquerdo, volantes e atacantes de área. O elenco também terá promoções de meninos que estão disputando a Copinha.



“Não vamos fugir de mais cinco, seis atletas. São jogadores que a gente aposta. O torcedor tem que estar ciente e esperamos que dê certo. Estamos em um processo de reconstrução e precisamos do torcedor”, finalizou.



Confira o atual elenco do Paraná:



Goleiros: Alisson, Valsir (base) e Filipi (base)

Laterais: Juninho e Paulo Henrique.

Zagueiros: Fabricio, Timbo, Clau (base) e Thales

Volantes: Jhony Duglas, Bruno (base), Gabriel Kazú e Luan (DM)

Meias: Warley (base), Thiago (base) e Dudu

Atacantes: Raphael Alemão, Rafael Furtado, Gustavo Mosquito, Kennedy e Andrey

+ Mais do Tricolor:

+ Salários, técnico, reforços; seis perguntas que o Paraná precisa responder

+ Paraná é derrotado na Copinha e grupo chega embolado na última rodada

+ Paraná Clube encaminha acerto com zagueiro do Internacional

+ Paraná Clube volta aos trabalhos e deve anunciar contratações