O técnico Allan Aal confia que a força da Vila Capanema voltará a fazer a diferença para o Paraná Clube. Após mais um tropeço em casa, o empate sem gols com o Cianorte no último domingo (9), o Tricolor completou três jogos sem vitórias diante de sua torcida no Campeonato Paranaense. Foram duas derrotas e um empate.

O treinador lembrou que a pressão da torcida já vem desde o ano passado, quando a equipe paranista perdeu muitos pontos na Vila, o que acabou impedindo o clube de alcançar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

“O fator casa já vem sendo uma dificuldade desde o ano passado. É natural a cobrança do torcedor. E a gente acaba recebendo uma pressão desde o ano passado. Temos que ter tranquilidade e equilíbrio, mas sabendo que vamos evoluir. A gente tem que fazer da nossa casa um fator positivo e não de dúvida, mas vamos fazer isso com o tempo e com os resultados”, declarou ele.

Um aliado para o Paraná buscar este primeiro triunfo em casa será a ‘semana cheia’. Desde que iniciou a temporada, o Tricolor não teve uma semana completa de recuperação de atletas e treinamentos. Desde a estreia, no dia 19 de janeiro, até o empate com o Cianorte, foram sete jogos em 20 dias, ou seja, menos de três dias de diferença de uma partida para outra, incluindo ainda neste período a longa viagem até Palmas no Tocantins.

Allan Aal comemorou a possibilidade de recuperação de atletas e correção de erros. “Primeiro é recuperar os jogadores nesta semana, tivemos pequenos traumas, como os casos do Andrey e do Jhony, que teve uma lesão no joelho, e essa carga de jogos acaba nos deixando preocupados, mas é trabalhar da melhor maneira”, disse o técnico.

“Vamos aproveitar essa semana também para isso (correção de erros). Nosso aproveitamento em relação a essas bolas (paradas e finalizações), não estamos expondo nenhuma individualidade, mas é uma das muitas coisas que a gente pode corrigir. Vamos tirar proveito essa semana para diminuir esses números de erros”, completou.

Em busca da primeira vitória em casa, o Paraná encara o Operário no próximo domingo (16), às 18h, novamente na Vila Capanema.

