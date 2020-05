O Paraná acertou contrato com o meia Guilherme Biteco até maio de 2021. O jogador de 26 anos vinha se recuperando no departamento médico do clube desde o início do ano.

Em março, o presidente Leonardo Oliveira já havia adiantado um acordo para o retorno do atleta, que defendeu o Tricolor com destaque em 2017, mas acabou não tendo sequência justamente por causa das seguidas lesões. Agora, o clube confirma a assinatura de contrato.

Guilherme Biteco virou xodó da torcida do Paraná em 2017, principalmente na disputa da Copa do Brasil quando o clube alcançou as oitavas de final.

Quando chegou ao Tricolor, ele havia acabado de perder o irmão, também jogador, Matheus Biteco, vítima do acidente aéreo da Chapecoense. Por conta do carinho da torcida, Biteco nunca escondeu sua relação com a camisa tricolor.

Em 2017 e 2018, ele conseguiu atuar apenas 28 vezes pelo Paraná. Só no Tricolor, o meia-atacante passou por duas cirurgias no tendão de aquiles. Já no Oeste, mais uma operação, desta vez no joelho, no ano passado.

Biteco não faz uma partida oficial há mais de um ano quando defendeu o São Caetano por apenas 14 minutos no Paulistão. Nas últimas três temporadas, ele fez apenas seis partidas, sendo que nenhuma delas jogou os 90 minutos.

