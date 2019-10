O Paraná Clube mostrou contra a Ponte Preta, na última quarta-feira, na Vila Capanema, um futebol melhor do que vinha apresentando na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo com o empate em 1×1, sofrido no último minuto, o técnico Matheus Costa viu evolução no seu time e deve manter a base para o jogo contra o Oeste, neste sábado, às 19h, na Arena Barueri.

O treinador não possui problemas por lesão ou suspensão. A única ausência, de fato, será entre os reservas. O zagueiro Eduardo Bauermann foi vetado pelo departamento médico por conta de uma contusão no joelho. Com isso, o Tricolor deve ir a campo Thiago Rodrigues; Éder Sciola, Leandro Almeida, Rodolfo e Guilherme Santos; Luiz Otávio, Fernando Neto e Vitinho; Bruno Rodrigues, Judivan e Jenison.

“O Matheus vai ter a possibilidade de colocar o mesmo time em campo. Está todo mundo bem, mas, vamos ver o que ele vai fazer, se ele optar por isso é bom”, disse o volante Fernando Neto. “Vai ser um jogo muito importante pra nós, estamos engasgados por não vencer dentro de casa, mas temos condições de ir lá contra o Oeste e vencer”, completou o atacante Jenison.