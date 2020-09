O Paraná Clube ainda não confirmou oficialmente, mas o atacante Bruno Xavier, 23 anos, é mais um atleta que chega para reforçar a equipe para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.

Revelado pela Portuguesa, o jogador já passou por Nacional-SP, Sport, Corinthians, Guarani e Oeste. Nesta temporada, defendeu três clubes: CD Aves, de Portugal, Juventude e Juventus-SP.

O atacante chegou na reta final da Série A2 do Paulistão e marcou três gols em quatro partidas pelo Juventus. No Tricolor, ele brigará pela posição com os pontas da equipe: Gabriel Pires, Andrey, Marcelo, Guilherme Biteco, Thiago Alves, Wandson e Keslley.

“É um jogador de velocidade, que se destaca por ter um poder de finalização muito grande. Ele vem para brigar para não deixar ninguém na zona de conforto. O campeonato é longo e precisamos ter um elenco pronto para dar uma resposta. Tenho certeza que o Bruno vai entender a filosofia do Paraná”, disse o técnico Allan Aal.

