A negociação do Paraná Clube para o arrendamento do departamento de futebol voltou a esquentar nos bastidores. Um investidor russo e outros dois interessados brasileiros, de acordo com a apuração da Gazeta do Povo/Tribuna do Paraná, conversam com a diretoria após ninguém fazer proposta no dia 26 de dezembro, data estabelecida pela Justiça.



O juiz do Ato Trabalhista, José Wally Gonzaga Netto, depois da tentativa frustrada de concorrência pública, autorizou o Paraná a buscar livremente parceiros para melhorar a situação financeira. Eventuais propostas, contudo, precisam passar pela análise da Justiça para verificar a viabilidade financeira.



Reuniões estão sendo feitas quase que diariamente sobre o tema, que tem o presidente Leonardo Oliveira à frente como responsável do clube. Alguns encontros, inclusive, já foram feitos com a presença do juiz Netto. No ano passado, por exemplo, Sérgio Malucelli se encontrou três vezes com ele antes de desistir do negócio.



Já com o representante do investidor russo, a negociação acontece desde o dia 20 de dezembro e se intensificou durante essa semana. A empresa paranaense I9 Football confirmou à reportagem que fez a intermediação do contato com o investidor estrangeiro, mas afirmou que não participa mais das tratativas.



Os nomes dos possíveis investidores não foram revelados pelo Tricolor, que trata o assunto com cuidado e cautela, apesar da urgência de ter que pagar os mais de três meses de salários atrasados a elenco e funcionários. A dívida para quitar o débito salarial é de, pelo menos, R$ 2,3 milhões.



O Paraná tem pouca previsão de recursos em 2020, principalmente no primeiro semestre. A DAZN pagará cerca de R$ 370 mil pela transmissão do Estadual, enquanto a participação na primeira fase da Copa do Brasil rende mais R$ 525 mil e será preciso avançar na competição para faturar mais. Outra receita é a segunda parcela da venda do volante Jhonny Lucas para o Sint-Truidense, da Bélgica, prevista para março.



E o dono do PAOK?



O presidente do PAOK, da Grécia, Ivan Savvidis, foi cogitado como o interessado após uma matéria da Gazeta Esportiva nesta quinta-feira (9), mas a reportagem apurou que ele não entrou em contato com o Paraná. A direção, contudo, está aberta para a possibilidade.



Um dos homens mais ricos do mundo, o empresário russo até olha com bons olhos o mercado do Brasil e deve avaliar clubes a partir de fevereiro. O Tricolor e o Fortaleza seriam dois times em potencial.

