O Paraná já prepara o terreno para que o seu elenco volte a trabalhar presencialmente nos próximos dias. A tendência é que até a próxima quinta-feira todos os profissionais sejam testados contra o coronavírus. Após a liberação dos resultados, é que os atletas vão retornar aos treinos.

Nesta terça-feira, o clube fez uma live com o técnico Allan Aal que exaltou o trabalho que vem sendo feito pelas entidades de saúde do estado e tratou com tranquilidade o retorno do futebol.

“A partir do momento que as autoridades deram essa liberação, temos que confiar. Se tivesse uma negativa e nós estivéssemos forçando algo, não seria legal. No futebol em geral é difícil de analisar. A nossa realidade é diferente da de outros estados. O Estado do Paraná vem controlando bem essa situação. Nossa volta foi natural, sem pressa e com muito cuidado”, disse o treinador.

Aal destacou também que a parada do futebol pode afetar financeiramente não só o Paraná, como seus adversários. Por outro lado, o comandante paranista destaca que o clube segue com “os pés no chão” para que as finanças não atrapalhem os objetivos na temporada de 2020.

“É uma realidade que todas as equipes vão ter que se adaptar. Isso vai refletir ainda no ano que vem. As questões financeiras que estavam exacerbadas vão dar uma freada natural. O Paraná já vinha com os pés no chão. Obviamente que a gente não abriu mão de observar o mercado para reforçar o elenco para a Série B, mas é tudo dentro da nossa realidade”, frisou o técnico.

Mesmo com a pausa no calendário do futebol, o Tricolor preferiu não confirmar nenhum reforço para a sequência do ano. Apesar disso, Aal destacou que o clube segue de olho no mercado.

“Utilizamos quase que 100% do grupo no Paranaense para observar. Sabemos das nossas necessidades, mas, é dentro da nossa realidade. Estamos atentos ao mercado. A média de idade da nossa equipe é baixa, mas, ao mesmo tempo, vem mostrando que pode brigar pelos nossos objetivos. É saber que os reforços pontuais têm que estar dentro do nosso orçamento”, concluiu o comandante.

O Paraná tem as disputas das quartas de final do Campeonato Paranaense, a terceira fase da Copa do Brasil contra o Botafogo e a Série B do Campeonato Brasileiro pela frente.

+ Mais do Tricolor:

+ Necessidade financeira faz com que jogadores queiram a volta do futebol

+ Como funcionará protocolo pra volta dos treinos dos times paranaenses

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?