O Paraná Clube segue acreditando que pode ainda brigar pelo acesso, mesmo com a derrota de virada por 2×1 para o Sport nesta quarta-feira (23), na Ilha do Retiro. Ainda que o revés tenha representado um possível distanciamento do time da área do G4 no complemento da rodada que ainda vai acontecer, o técnico Matheus Costa afirmou que ainda existem chances reais para o acesso. O jogo foi válido pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Após a partida em que a equipe paranista saiu na frente, mas produzindo muito pouco, levou a virada dos donos da casa, o treinador saiu em defesa da ‘matemática’ a ser considerada nessas rodadas que faltam para o fim da Segundona. Com 44 pontos somados, o Tricolor é o sétimo na tabela neste momento. “São 21 pontos em disputa ainda, sete jogos, nós podemos chegar a 65. Temos que brigar desde já nesse jogo importantíssimo contra o Londrina”, explicou, referindo ao próximo compromisso da equipe. O confronto com o Tubarão acontece na próxima segunda-feira (28), na Vila Capanema, a partir das 20h.

Na opinião do técnico, o Paraná vai brigar com outras equipes pelas duas vagas que restam no grupo do acesso, uma vez que Bragantino e Sport, muito consolidados nas primeiras posições, já estão praticamente garantidos na Série A em 2020. Ele deixou claro que as duas equipes líderes contam com diferencial que as deixaram em vantagem na briga pelo G4. “Eles têm mérito, e também pelo investimento que as duas equipes contam. O Bragantino investiu milhões e o Sport tem um elenco muito qualificado. Somos apenas a 17ª folha e estávamos brigando de igual para igual, sempre próximo ao G4”, disparou.

Em campo, o Tricolor adotou uma estratégia diferente, com três zagueiros e uma postura mais defensiva do que o normal. “Adotamos a cautela de controlar o espaço e explorar as transições. Obviamente, com o ímpeto deles e estádio cheio, era natural a pressão. O Thiago Rodrigues e a defesa conseguiram segurar”, disse Matheus Costa, que gostou do rendimento mesmo com a derrota. “Nós conseguimos controlar mais o jogo, ter espaços e marcamos de bola parada. Talvez, no nosso melhor momento, o Hernane foi feliz nos dois gols. Cabe de aprendizado. Nós, com três zagueiros, tínhamos que impedi-lo do perigo próximo do gol. Mérito e competência deles”, completou.

Para se apegar às contas necessárias para que o time chegue à área do acesso, Matheus relembra um ótimo momento que o time teve nesta Série B. Da sétima à 11ª rodada, o Tricolor foi uma ‘máquina’, venceu todos os jogos, e chegou a estar na vice-liderança da competição. Costa acredita não ser impossível repetir o feito. “Nós fomos os únicos na competição a conquistarmos cinco vitórias consecutivas, Se já fizemos isso, temos condições de conseguir novamente. temos acreditar que ainda tem condições vamos trabalhar em função disso”, arrematou.