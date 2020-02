O zagueiro Fabrício, do Paraná, quer que o time jogue diante do Operário impondo um futebol padrão e que deixe de lado a ansiedade pela falta de vitórias. O confronto diante do Fantasma acontecerá neste domingo (16), na Vila Capanema, pela sétima rodada do Campeonato Paranaense. O Tricolor ainda não comemorou um triunfo em casa nesta temporada e é apenas o oitavo colocado na competição, com seis pontos somados.

Um dos mais experientes do elenco, o atleta de 29 anos acredita que o time não está conseguindo trabalhar sob a pressão imposta no grupo em relação à falta de resultados positivos em casa.

“A gente não está assimilando o ‘fator casa’ da melhor forma. Talvez isso esteja gerando ansiedade e pesando na partida, mas temos que saber controlar para impor nosso futebol dentro de casa”, disse em entrevista coletiva nesta quinta-feira (13).

Ele explicou que o time já tem um modelo definido de jogo e que assim que esse padrão for seguido durante os 90 minutos, o Paraná vai poder comemorar os triunfos.

“Já temos uma filosofia de trabalho muito bem imposta e isso ficou claro no primeiro tempo de jogo contra o FC Cascavel e o Palmas. Temos um padrão, uma mentalidade, mas vamos buscar um equilíbrio para que isso seja mais constante ao longo de toda a partida e as vitórias possam vir”, concluiu.

