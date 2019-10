O Paraná Clube terá mais um desafio contra uma equipe que está na segunda metade da tabela de classificação. O Tricolor não tem tido um bom aproveitamento contra os times que estão brigando contra a zona do rebaixamento nesta Série B de Campeonato Brasileiro. Frente ao Oeste, neste sábado, às 19h, na Arena Barueri, a equipe do técnico Matheus Costa espera mudar essa história.

“Está todo mundo revoltado com essa situação. Nós sabemos que os jogos são difíceis na Série B. Não podemos deixar os adversários chegarem. Quando acontecem esses deslizes, todo mundo sai frustrado. Mas, dá mais vontade ainda de conquistar a vitória no próximo jogo”, disse o atacante Jenison, em entrevista às rádios Transamérica e Banda B.

Das dez equipes que figuram do 11º colocado ao 20º, o Tricolor tropeçou em Ponte Preta, Oeste, Londrina, Guarani, Vitória, Vila Nova, São Bento e Criciúma. A equipe paranista só superou Brasil de Pelotas e Figueirense. “É um fato que tem nos incomodado, perdemos pontos bobos contra adversários que estão abaixo. Fomos pra guerra contra a Ponte e a vitória não veio. Vamos trabalhar pra fazer um bom jogo contra o Oeste”, completou o meio-campo Fernando Neto.

Após o empate com a Macaca, sofrido no último minuto de jogo, o presidente do Paraná, Leonardo Oliveira, revelou que o clima no vestiário era de muita revolta pela chance desperdiçada. Os jogadores paranista ressaltaram a insatisfação, porém, frisaram que a poeira já foi sacudida. “A revolta era nítida no rosto de todos no vestiário. Temos certeza que foi um bom jogo e que estamos no caminho certo. Com trabalho e esforço, nós vamos chegar aos nossos objetivos”, disse Fernando Neto.

Jenison chegou até a falar em ‘uruca’ na Vila Capanema. “Parece zica. Nosso sentimento é de frustração por ter acontecido o empate. Você sai com a cabeça pilhada. Tem que ficar tranquilo pra assimilar o resultado. Não tem explicação”, declarou o atacante.