Os efeitos do empate do Paraná Clube diante da Ponte Preta ainda estão sendo sentidos. Na última quarta-feira (25), o Tricolor deixou escapar a vitória nos instantes finais e ficou no 1×1, aumentando a pressão em cima do time que não consegue vencer em casa e também não mantém uma campanha sólida na Série B do Campeonato Brasileiro. O presidente do clube, Leonardo Oliveira, garantiu que o time segue na briga pelo acesso e que, para isso, precisa do apoio da torcida. A equipe paranista está na 10ª colocação na tabela e soma 34 pontos, apenas três a menos que o CRB, em quarto.

Em um clima de muita tensão e cobrança, o mandatário paranista, assim como o executivo de futebol Alex Brasil, estiveram ao lado de Matheus Costa, após o placar frustrante. Os três concederam entrevista coletiva e os dirigentes destacaram que acreditam no trabalho que está sendo feito e que o time está tendo o desempenho esperado na competição.

“Temos hoje exatamente a mesma campanha que tivemos no primeiro turno, quando acabamos a três pontos do G4. Aposto muito na fase final do campeonato, na força da nossa torcida e teremos um segundo turno melhor na fase decisiva. Podemos e vamos tirar (a diferença) desde que tenhamos apoio”, disparou Oliveira.

O pedido do mandatário se deu, especialmente, porque existem protestos de torcedores contra a permanência de Matheus Costa. Um dia antes da partida, por exemplo, um grupo de paranistas fez um protesto em frente à Sede da Kennedy exigindo a saída do treinador. No duelo com a Ponte Preta, o mesmo grupo seguiu pedindo o afastamento de Costa com uma faixa com os dizeres ’Fora Matheus’.

Na opinião do presidente, existem muitos interesses políticos por trás dos pedidos pelo cargo do técnico e que o torcedor precisa se concentrar em fazer seu papel apoiando incondicionalmente o time. De acordo com Oliveira, os paranistas precisam repetir o feito de dois anos atrás, na campanha do acesso à Série A.

“Problemas políticos e pessoais devem ficar de fora do estádio. Quero pedir para que o torcedor não se deixe ser ’massa de manobra’ e que cumpra o papel. Nossa torcida já fez a diferença em 2017 e vai fazer em 2019. Temos confiança no trabalho que está sendo feito”, enfatizou. Mesmo que Oliveira aposte no bom funcionamento dos bastidores do clube, é certo de que o 1×1 com a Macaca – o sétimo resultado seguido sem vitória em casa – trouxe ainda mais preocupação em relação ao futuro do time na competição. O Paraná precisará apostar nas 14 rodadas que faltam para tentar se fixar de vez na parte de cima da tabela.

O mandatário, que acredita que a briga pelo acesso só se consolidará nas últimas rodadas, se mostrou muito decepcionado com as cobranças tanto em torno de Matheus Costa quanto de seu trabalho. Para ele, ambos têm se dedicado a fazer sempre o melhor pelo Tricolor. “Poucos presidentes comemoraram um acesso. Nos últimos dez anos, eu fui o único. Assim como o Matheus que foi nosso técnico por 19 rodadas em 2017 e nos levou à Serie A. É preciso respeitar a história das pessoas que já passaram no clube e o que já fizeram pelo Paraná”, finalizou.