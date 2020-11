O técnico Rogério Micale, do Paraná, admite a pressão para que o time reencontre o caminho da vitória na Série B. A equipe tem apenas um triunfo nos últimos onze jogos. “Aceito jogo ruim neste momento”.

O Tricolor perdeu de virada por 2 a 1 para o Avaí, na última nesta sexta-feira (13), pela 21ª rodada, em Florianópolis. Com o revés, o Paraná caiu de posições (7º para 9º) e viu o G4 da competição se distanciar ainda mais.

“Aceito jogo ruim neste momento, mas precisa vir a vitória para resgatar a confiança, que é o principal”, disse o treinador à Rádio Banda B.

À frente do Tricolor há pouco mais de duas semanas, substituindo Allan Aal, o treinador diz já ver mudanças na equipe, principalmente no quesito chute a gol. Com Micale no comando, o Paraná empatou em 1 a 1 com o Confiança e saiu derrotado pelo Avaí. Nos dois confrontos o Paraná saiu na frente, mas cedeu os resultados. Por isso, ele afirma que vencer é a prioridade.

“Estou vendo uma ideia de jogo se tornando mais clara. Vim com objetivo de fazer a equipe ter mais bola, chegar ao último terço e finalizar. Acho que pode chutar muito mais que isso, mas é um processo e o principal é que precisamos ganhar”, avaliou.

