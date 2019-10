Os jogadores do Paraná Clube seguem sem receber os salários atrasados, mas este não é o motivo dos últimos maus resultados do time, de acordo com o técnico Matheus Costa. O Tricolor perdeu por 2×1 para o Sport, na noite de quarta-feira (23), na Ilha do Retiro, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e já vinha também de um tropeço diante do Figueirense.

O treinador negou que a falta de pagamento tenha qualquer ligação com esses resultados e reafirmou que os atletas estão se dedicando ao máximo. No confronto com o Leão, o time paranista saiu na frente, com Fabrício, aos 27 do segundo tempo, mas sofreu o empate aos 35 e aos 41 veio a virada. No último sábado (18), após a derrota por 1×0 para o Figueirense, o executivo de futebol do clube, Alex Brasil, confirmou que há um salário em carteira em atraso e que pelo menos dois meses de direitos de imagens não foram repassados aos atletas.

Alguns jogadores estão sem receber o acordo há mais tempo. Por conta disso, os atletas não estão concedendo entrevista à imprensa em uma espécie de protestos pela situação. Mesmo com o ambiente conturbado, Matheus Costa descartou qualquer possibilidade de que esses atrasos estejam interferindo no desempenho do grupo.

“No jogo não influencia. O que pode influenciar é no nosso dia a dia. É natural, quando se fica um tempo se receber, pensar nisso quando sai ou chega em casa. Mas os atletas estão se dedicando, tem que enaltecer, dentro de campo esquecem qualquer problema”, garantiu.

Para exemplificar a entrega do elenco, o técnico falou sobre como mesmo sem recursos o time sempre esteve brigando no grupo próximo ao G4 da competição. Mesmo após duas derrotas seguidas e faltando apenas sete rodadas para o fim da competição, o treinador acredita no acesso.

“Mesmo sem alto investimento estamos mostrando nosso potencial, ainda temos chances. É levantar a cabeça. Temos 21 pontos em disputa, só depende de nós”, finalizou.