O goleiro Filipe, do Paraná, se envolveu em um pequeno acidente de trânsito nesta segunda-feira (8).

publicidade

O jogador de 22 anos, que está emprestado ao Tricolor pelo Corinthians, bateu o carro ao tentar entrar no portão da garagem do prédio onde mora, atingindo o muro da propriedade.

O Paraná confirma que o jogador está bem e que o acidente resultou apenas em danos materiais. Um problema no sensor do portão automático teria causado a colisão.

Cria da base do Corinthinas, Filipe tem apenas um jogo pelo Tricolor nesta temporada. Ele foi titular na derrota por 1 a 0 para o Toledo, última partida do time no Paranaense antes da paralisação da disputa por causa da pandemia de coronavírus. Filipe disputa a posição com Marcos e Alisson.

+ Mais do Tricolor:

+ Paraná lança camisas comemorativas

+ Paraná entra em acordo com Rafael Furtado e atacante deixa o clube

+ Zagueiro de 2 metros de altura é o novo reforço do Paraná

+ Paraná tem caso de coronavírus confirmado; Clube não revela identidade

publicidade

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?Apoie a Tribuna!Add Botão