O Paraná Clube vai submeter o elenco a um importante teste diante do Figueirense, nesta sexta-feira (4), pela oitava rodada da Série B. Com três ausências certas, o Tricolor poderá entrar em campo com até cinco alterações, o que colocará à prova a força do time, que vinha mantendo a mesma base na escalação. A equipe é a vice-líder da disputa, com 14 pontos, ficando atrás do Cuiabá pelo saldo de gols.

Com uma espinha dorsal traçada desde o primeiro confronto da Segundona, o Paraná não entrou em campo nas sete rodadas anteriores com mais de duas alterações, que aconteceram, no segundo compromisso, com a volta de Paulo Henrique na lateral-direita e a entrada de Higor Meritão no meio campo, e no último jogo, com a chance de Guilherme Biteco e Marcelo entre os titulares. Nos outros compromissos, dois jogos com uma alteração e três sem.

O desafio, agora, será testar as peças de reposição do elenco. Os reservas precisarão manter o time competitivo para que o Tricolor se mantenha na briga pelo G4. O Figueirense soma cinco pontos e é o 15º colocado na competição. O time tem apenas uma vitória e dois empates em seis jogos e “magros” dois gols marcados na Série B.

Mudanças forçadas

A dupla de zaga, titular absoluta no time, será alterada. Fabrício cumpre suspensão e Hurtado entra no lugar. Thales retornou ao Internacional, para uma negociação ao futebol da Turquia, e Salazar ocupa a vaga. Ambos defensores, os colombianos farão a estreia entre os titulares.

O meia Renan Bressan, que sentiu a coxa e precisou sair de campo na vitória por 2×1 em cima da Ponte Preta, após ter feito o gol, também desfalca o time. Para o lugar do camisa 10, Aal poderá escalar Michel, substituto imediato, ou deslocar Guilherme Biteco na vaga. O treinador comentou, em coletiva na última terça-feira (1), que o meia-atacante vem treinando na posição.

No ataque, Gabriel Pires pode voltar entres os titulares, assim como Andrey. Os dois deram lugar a Biteco e Marcelo, respectivamente, no último jogo, mas a troca foi desfeita por Aal no decorrer da segunda etapa.

Transmissão

O jogo será transmitido pelos canais SporTV (exceto para o estado de Santa Catarina) e Premiere. A Tribuna do Paraná acompanha o jogo em Tempo Real.

Ficha Técnica

SÉRIE B 2020

8ª Rodada

04/09/2020

FIGUEIRENSE x PARANÁ

Figueirense: Vitor Caetano; Lucas Carvalho, Alemão, Pereira e Sanchez; Arouca e Elyeser; Keké, Marquinho e Diego Gonçalves; Pedro Lucas. Técnico: Elano Blumer.

Paraná: Alisson, Paulo Henrique, Salazar, Hurtado e Jean Victor; Jhony Douglas, Higor Meritão e Michel (Guilherme Biteco); Guilherme Biteco (Gabriel Pires), Marcelo (Andrey) e Bruno Gomes. Técnico: Allan Aal.

Local: Orlando Scarpelli (Florianópolis – SC)

Horário: 19h15

Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

Assistentes: Diogo Carvalho Silva (RJ) e Gabriel Conti Viana (RJ)

