O meia Renan Bressan será mais um desfalque certo do Paraná diante do Figueirense, nesta sexta-feira (04), no Orlando Scarpelli, às 19h15, pela oitava rodada da Série B.

O Tricolor vai a campo bastante modificado,com até cinco alterações, já que não contará com os zagueiros Fabrício, que cumpre suspensão automática, e Thales, que retornou ao Internacional. A equipe também poderá mudar outras peças: o meia-atacante Guilherme Biteco e o atacante Marcelo, que começaram entre os titulares no último confronto, podem retornar ao banco.

O camisa 10, que balançou as redes aos dois minutos do primeiro tempo na vitória do time diante da Ponte Preta, por 2 a 1, sentiu a coxa após uma cobrança de escanteio e precisou deixar o gramado aos 27 da etapa inicial. Michel entrou no lugar, substituição que deve ser mantida. Outra possibilidade é a utilização de Guilherme Biteco como meia de criação. O técnico Allan Aal comentou, na última entrevista coletiva, que o jogador tem treinado na posição.

Segundo informações apuradas pela Tribuna, a lesão de Bressan não é grave e ele deve ficar à disposição para o jogo seguinte.

No lugar de Fabrício, que recebeu o terceiro amarelo e fica de fora, entra Hurtado, mudança já confirmada por Aal, que explicou a substituição devido aos dois serem canhotos. Para a vaga de Thales a escolha deve ser por Salazar.

Ambos já atuaram com a camisa do time, mas nunca iniciaram entre os titulares. Os dois colombianos, aliás, foram acionados apenas nos instantes finais de partida, já no segundo tempo. Hurtado aos 44 no jogo contra o Juventude e Salazar aos 44 contra o Avaí e 45 diante do Guarani. Outra opção é Guilherme Lacerda, atleta da base que tem 19 anos. O zagueiro ainda não estreou no profissional e deve começar no banco.

>> CONFIRA A TABELA E CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B!

Para o duelo com a Macaca, Allan Aal promoveu duas alterações em relação ao time que vinha entrando em campo nas rodadas anteriores. Gabriel Pires deu lugar a Guilherme Biteco e Andrey saiu para a entrada de Marcelo entre os titulares. Entretanto, as trocas foram desfeitas ao longo do jogo. Portanto, o treinador pode voltar à formação mais habitual do time.

Os novos testes para Covid-19 deram todos negativos no elenco paranista, de acordo com a assessoria de comunicação do clube.

O Paraná deve ir a campo contra o Figueirense com: Alisson, Paulo Henrique, Salazar, Hurtado e Jean Victor; Jhony Douglas, Higor Meritão e Michel (Guilherme Biteco); Guilherme Biteco (Gabriel Pires), Marcelo (Andrey) e Bruno Gomes.

+ Mais do Tricolor:

+ Paraná perde dupla de zaga titular e colombianos devem entrar

+ As notas de Paraná Clube 2×1 Ponte Preta

+ “Time grande não tem três tropeços seguidos”, diz técnico do Paraná

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?