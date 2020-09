View this post on Instagram

Hoje venho me despedir desse grande clube! Foram 9 meses de muitas alegrias e poucas tristezas. Levo comigo grandes amigos e um carinho imenso pela torcida paranista. Gostaria de agradecer a todos que contribuíram até esse momento! Um ciclo que foi interrompido, mas tenho certeza que um dia volto pra acabar essa linda história que estava sendo construída! Fica um agradecimento especial a todos meus companheiros, diretoria e todo estafe do clube. Fica, também, a minha torcida para que o clube consiga o nosso objetivo principal, que é o acesso à série A ! Muito obrigado nação paranista! #PRacima #tricolor 🔵🔴 Romanos 8:37