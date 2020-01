O Paraná espera definir o arrendamento do departamento de futebol até o final desta semana. Um grupo de investidores russo, de três empresários, é o mais cotado para assumir.

Eles são esperados na sexta-feira (31) em Curitiba para uma reunião definitiva com o presidente Leonardo Oliveira. O mandatário foi quem conduziu as tratativas com um representante do grupo nos últimos 40 dias.

A negociação acontece desde o dia 20 de dezembro de 2019, quando as partes foram apresentadas. Na época, havia a expectativa de que Sérgio Malucelli ou Eduardo Uram assumisse o futebol paranista, mas ninguém apresentou proposta na data estipulada pela Justiça, no dia 26 de dezembro.

Outros dois empresários brasileiros negociaram com o clube, sendo um em formato de parceria e não investimento, mas o grupo estrangeiro é quem a direção tem a preferência desde início.

Com o avanço das conversas, o departamento jurídico tem trabalhado intensamente neste mês para ajustar os detalhes finais do contrato. O tempo e os valores do acordo, assim como os nomes dos envolvidos, são mantidos em sigilo. A direção tem adotado cautela até a assinatura oficial.

Alguns direcionamentos, contudo, já estão sendo descobertos. O executivo Felipe Ximenes, com passagem pelo rival Coritiba entre 2010 e 2013, deve comandar o departamento e ser o elo do Paraná com os empresários russos. Procurado pela reportagem, ele não respondeu.

Alex Brasil, atual executivo paranista, ficaria no Tricolor, mas com cargo de gerente de futebol. Já Leonardo Oliveira não se envolveria mais no futebol, ficando apenas com sua função de interventor judicial pelo Ato Trabalhista.

O investimento no elenco do Paraná será feito somente para a Série B, mas há conversa para um aporte antes. O clube espera que os recursos do Estadual e da Copa do Brasil sejam suficientes para saldar dívidas salariais do ano passado e os vencimentos do primeiro semestre.

