O técnico Matheus Costa, ex-Paraná Clube e atualmente no Confiança-SE, testou positivo para o coronavírus. O clube sergipano divulgou nota nesta quinta-feira (27) para informar que o treinador e mais um atleta estão com Covid-19 após a bateria de exames realizada em 35 pessoas, entre comissão técnica e elenco.

Matheus Costa está isolado no apartamento em Aracaju desde o início dos primeiros sintomas. Ele está com febre, dor de garganta e dor no corpo. Respiração e olfato estão normais. O filho e a esposa retornaram para Curitiba, onde o treinador tem residência fixa.

Já o atleta do Confiança, cujo nome não foi revelado, está assintomático. Em nota, o clube garante que está dando todo o suporte aos profissionais.

“Dois resultados foram positivos para o novo Coronavírus, entre eles, um atleta e um integrante da comissão técnica, o técnico Matheus Costa. O jogador encontra-se assintomático, em isolamento domiciliar e não terá o nome revelado. O treinador também está em isolamento domiciliar desde o início dos sintomas. O departamento médico do clube está acompanhando e dando todo o suporte necessário”, afirma o clube.

Ao todo, 13 atletas do Confiança já foram contaminados pela doença.

