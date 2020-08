Capitão do Paraná, o zagueiro Fabrício destacou a superioridade imposta pelo time em alguns momentos do jogo contra o Botafogo, mas lamentou as chances de gol desperdiçadas nesta quarta-feira (26), na Vila Capanema.

O Tricolor acabou perdendo por 2×1 para os cariocas e foi eliminado na terceira fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Botafogo já havia vencido por 1×0. Marcelo Benevenuto abriu o placar para os visitantes e Thales empatou para os donos da casa. No fim do jogo, aos 50, Danilo Barcelos fez de pênalti o gol do triunfo alvinegro.

“A gente fez um bom jogo. O que ficou mais nítido foi a superioridade no primeiro tempo, as chances claras que a gente perder”, analisou Fabrício. “Tivemos três chances claras e perdemos. Em um jogo desse faz falta”, reforçou.

Duas das chances na etapa inicial citadas pelo zagueiro saíram dos pés de Andrey. Já Renan Bressan desperdiçou oportunidade clara aos 46 do primeiro tempo, após ficar com a vantagem de uma falta cometida pelo zagueiro Kanu em Bruno Gomes.

“Nos últimos 15 minutos foi mais coração, todo mundo se jogando pra frente para buscar mais um gol”, comentou Fabrício.

“É continuar o trabalho. Infelizmente, a classificação não veio. É levantar a cabeça, tem muita coisa pela frente”, emendou o defensor.

O Paraná volta a campo no sábado (29), quando visita o Vitória, às 16h30, no Barradão, pela sexta rodada da Série B.

+ Mais do Tricolor:

+ Transferência de lateral no futebol europeu gera grana pro Paraná

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?