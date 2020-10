O Paraná tem dois desfalques certos para a partida contra o Cuiabá, nesta quarta-feira (21), às 19h, na Arena Pantanal, pela 17ª rodada da SérieB do Campeonato Brasileiro.

O goleiro Alisson segue de fora por conta de uma lesão abdominal e só deve retornar ao time na próxima segunda-feira, frente ao Oeste, na Vila Capanema. Com isso, Marcos, que foi o principal destaque no empate sem gols com o Sampaio Corrêa, continua na meta.

Já o capitão Fabrício, que teve uma lesão muscular na coxa logo no início do último confronto, seguirá de fora pelas próximas rodadas. A tendência é que o zagueiro fique no DM por cerca de um mês. O colombiano Hurtado será o titular diante do Cuiabá.

O Paraná deve ir a campo com Marcos; Paulo Henrique, Salazar, Hurtado e Jean Victor; Jhony Douglas, Higor Meritão e Renan Bressan; Bruno Xavier (Guilherme Biteco), Bruno Gomes e Andrey.

