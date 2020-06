O zagueiro Eduardo Brock, 29 anos, foi um dos atletas mais identificados com a torcida do Paraná na temporada de 2017, ano do acesso do Tricolor para a Série A do Campeonato Brasileiro.

Com 57 jogos feitos com a camisa paranista e dois gols marcados, Brock foi o capitão da equipe naquela temporada. No entanto, ao final do ano, o defensor se despediu do Paraná para fechar com o Goiás por conta de uma proposta financeira bem melhor.

“Não foi uma decisão fácil, mas, naquele momento, era uma diferença muito drástica de cenários. Eu tive que pensar na minha família, na questão financeira e eu estava colhendo os frutos de 2017. Fiquei triste, chorei, mas acabei optando por sair”, disse o zagueiro, em entrevista à Rádio Transamérica.

Atualmente no Ceará, Brock relembra com carinho do Paraná e sonha em vestir a camisa paranista no futuro. “Com certeza um dia voltarei para jogar no Paraná. Respeito e defendo o clube ao máximo aonde eu for. Descobri o quanto grande é o Paraná”, destacou o zagueiro.

