O Paraná Clube ainda tem um fio de esperança no acesso à Série A. O Tricolor enfrenta o Criciúma nesta terça-feira (19), às 19h15, no Heriberto Hülse, pela 37ª rodada da Série B, acreditando no 1% de chance segundo o matemático Tristão Garcia, do site Infobola. Para que o acesso seja alcançado, o Paraná precisa vencer os dois jogos restantes, contra Criciúma e Botafogo-SP, e torcer por uma série de combinações de resultados: o Atlético-GO precisa perder as duas, o América-MG só pode conquistar um ponto e o CRB precisa tropeçar em um jogo. Essas combinações colocariam o Tricolor na quarta posição.

O jogo terá transmissão do SporTV e Canal Premiere. Você também pode acompanhar a partida no Tempo Real da Tribuna do Paraná!

O time de Matheus Costa tem chances de chegar à terceira colocação, mas, para isso, precisaria que o Coritiba perdesse as duas partidas e teria que tirar um saldo de 12 gols. Para o duelo, o técnico tricolor não terá o zagueiro Leandro Almeida, o volante Fernando Neto e o atacante Judivan, todos por suspensão. Já o meia João Pedro é desfalque com dores na panturrilha. Por outro lado, o goleiro Thiago Rodrigues volta ao time titular após cumprir suspensão.

Na 18ª posição, com 35 pontos, o Criciúma ainda luta contra o rebaixamento à Série C. Assim como o Tricolor, pode conquistar seu objetivo de sair da ZR com duas vitórias e com combinações de placares.

Ficha técnica

SÉRIE B

2º Turno – 37ª Rodada

CRICIÚMA x PARANÁ CLUBE

Criciúma

Paulo Gianezini; Carlos Eduardo, Sandro, Derlan e Marlon; Eduardo, Foguinho, Wesley e Reis; Léo Gamalho e Andrew.

Técnico: Roberto Cavalo

Paraná Clube

Thiago Rodrigues; Éder Sciola, Rodolfo, Fabrício e Guilherme Santos; Luiz Otávio, Itaqui e Matheus Anjos; Vitinho, Jenison e Bruno Rodrigues.

Técnico: Matheus Costa

Local: Heriberto Hülse (Criciúma-SC)

Horário: 19h15

Árbitro: Daniel Nobre Bins (RS)

Assistentes: Leirson Peng Martins (RS) e Fabricio Lima Baseggio (RS)