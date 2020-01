O Paraná finalizou na manhã desta quarta-feira (22) a preparação para a partida contra o Cascavel CR, que acontece nesta quinta-feira (23), às 19h30, no Estádio Olímpico.

Entre as principais novidades na lista de relacionados estão os meias Michel, que veio de empréstimo do Cruzeiro, e Robson, que foi contratado pelo Tricolor após passagem pela Coreia do Sul.

+ Veja a tabela e a classificação do Campeonato Paranaense!

A tendência é que o time titular tenha apenas duas mudanças em relação ao grupo que saiu jogando contra o Rio Branco, no último domingo, em Paranaguá. O lateral-direito Rafael França foi vetado pelo Departamento Médico e deve dar lugar a Bruno.

No meio-campo, Michel, Robson e Dudu brigam por uma vaga.

+ Saiba como assistir aos jogos do Paranaense pelo celular, computador ou Smart TV

O Paraná deve ir a campo com Alisson; Bruno, Thales, Fabrício e Juninho; Jhony Douglas, Gabriel Kazu e Dudu (Michel); Raphael Alemão, Gustavo Mosquito e Rafael Furtado.

+ Quer assistir aos jogos do Paranaense ao vivo? Assine a DAZN com 30 dias grátis”

+ Mais do Tricolor:

+ Mais antigo do elenco, lateral buscar se firmar no Paraná

+ Cascavel CR x Paraná: Saiba onde assistir ao vivo na TV

+ Paraná fecha com goleiro que estava no Goiás