Com 30 anos recém-completados, o Paraná Clube tem diversas camisas que ficaram marcadas em sua história. Fruto da fusão entre Colorado e Pinheiros, o Tricolor adotou as cores azul, vermelha e branca, que originaram uniformes inesquecíveis e importantes.

Para tentar descobrir qual a vestimenta paranista mais bonita, a Gazeta do Povo/Tribuna selecionou 15 mantos para que o torcedor pudesse fazer a escolha.

No total, 2875 pessoas votaram e, com 25% (719) dos votos, uma camisa que pouco foi utilizada já caiu nas graças da torcida. O uniforme branco, lançado no ano passado, foi o favorito absoluto.

Apesar de ter sido utilizada poucas vezes em campo, desde que foi apresentada, em julho do ano passado, ela já agradou e se tornou uma campeã de vendas.

Quase totalmente branco, o uniforme, feito por uma marca própria, a Valente, trouxe como grande novidade o símbolo negativo, ou seja, da mesma cor da vestimenta. Os únicos detalhes coloridos são as listras azul e vermelha nas mangas.

Vale lembrar que atualmente a camisa é o uniforme número dois do Paraná Clube, sendo o mais atual possível dentro da enquete.

Outras camisas

Aliás, os uniformes da temporada 2019/2020 foram os grandes favoritos. Das quatro vestimentas mais votadas, três são as atuais camisas, com a titular ficando em quarto, com 230 votos (8%), e a camisa três ficando em terceiro, com 287 votos (10%). Esta última quase toda com um azul mais escuro, com as mangas também com detalhes vermelho e azul mais claro.

Mas quem ficou em segundo lugar, com 374 votos (13%), foi a emblemática vestimenta de 1992, ano da conquista da Série B do Campeonato Brasileiro, talvez o principal título da história do Tricolor. Talvez até por isso o uniforme, que era metade azul e metade vermelho, seja tão bem lembrado.

