Em 2006, a Gazeta do Povo escolheu, em eleição inédita, os 100 melhores jogadores da história do futebol paranaense. Seleção feita por um grupo importante de 74 eleitores, entre profissionais de imprensa, jogadores etc.

Mais de 14 anos se passaram e, claro, a lista ficou desatualizada. E, por duas vezes, nós já sugerimos candidatos para integrar tão seleto contingente. Você pode avaliar os postulantes AQUI, em publicação de 2017, e AQUI, em texto recente.

Enquanto não mobilizamos a todos para nova rodada de eleição dos melhores da nossa história, você pode mostrar que conhece os grandes craques que brilharam nos campos do estado.

Responda ao quiz!

