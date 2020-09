Apesar de seguir na vice-liderança, o Paraná lamentou o empate diante do Brasil de Pelotas, neste sábado (26), fora de casa. O Tricolor conquistava os três pontos até os 40 minutos do segundo tempo, quando o Xavante deixou tudo igual e tirou a liderança da Série B das mãos do time paranista.

“Jogar aqui é difícil, mas do jeito que foi, dói. Fizemos um bom jogo e merecíamos a vitória. Demos bobeira no gol e deixamos de levar os três pontos, faz parte. É recuperar em casa”, disse Bressan, autor do gol paranista, ao canal Premiere.

No geral, a rodada foi positiva para o Paraná, que viu seus adversários tropeçarem em confrontos diretos; Chapecoense 0 x 0 América e Operário 1 x 1 Cuiabá. Agora, o Paraná seca a Ponte Preta, que ainda joga na rodada e, em caso de vitória por dois gols, pode assumir a segunda colocação da competição.

O técnico Alan Aal destacou o desempenho da equipe no jogo. “A gente fica feliz pelo desempenho, pela maneira que estamos encarando. Nós estamos em segundo lugar e ninguém está acomodado com isso, queríamos a liderança. E essa ambição reflete na semana, no dia a dia”, finalizou.

O Tricolor já se prepara para seu próximo desafio. Na terça-feira (29), a equipe recebe a Chapecoense, na Vilaa Capanema, às 21h30, em jogo direto na briga pelo acesso.

