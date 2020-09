O Paraná Clube vai buscar contra o Brasil de Pelotas, neste sábado (26), às 18h30, no Bento Freitas, retomar a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Em caso de vitória frente ao time gaúcho, o Tricolor passa o Cuiabá, que já entrou em campo nesta 11ª rodada.

Para a partida, o técnico Allan Aal tem um desfalque importante. O volante Jhony Douglas, que atuou em todas as partidas da Segundona, terá que cumprir suspensão. Com isso, Karl será o seu substituto.

Além dele, outra novidade pode pintar entre os titulares. O atacante Andrey retorna de suspensão e entra no lugar de Marcelo.

Brasil de Pelotas vem em bom momento

O Brasil de Pelotas não teve um bom inicio de competição, porém, vem em uma retomada. São quatro jogos sem derrota, com três vitórias e um empate. Por isso, o zagueiro Fabrício espera por um duelo complicado no Bento Freitas.

“Dá pra esperar um jogo bem disputado. Nós sabemos como é jogar lá na casa deles. Estamos bem preparados para saber sofrer e, ao mesmo tempo, tirar proveito das deficiências deles”, disse o capitão paranista.

Transmissão

O jogo entre Brasil de Pelotas e Paraná terá transmissão dos canais SporTV e Premiere. Você também pode conferir os detalhes da partida no tempo real da Tribuna.

Ficha técnica

Série B

11ª rodada

BRASIL DE PELOTAS X PARANÁ

Brasil de Pelotas: Rafael Martins; Rodrigo Ferreira, Lázaro, Héverton e Alex Ruan; Sousa, Bruno Matias e Matheus Oliveira; Jarro Pedroso, Gabriel Poveda e Danilo Gomes. Técnico: Hemerson Maria.

Paraná: Alisson; Paulo Henrique, Salazar, Fabrício e Jean Victor; Higor Meritão, Karl e Renan Bressan; Gabriel Pires, Andrey e Bruno Gomes. Técnico: Allan Aal.

Local: Bento Freitas (Pelotas-RS)

Horário: 18h30

Árbitro: Ivan da Silva Guimarães Júnior (AM)

Assistentes: Dimmi Yuri das Chagas Cardoso (AM) e Uesclei Regison Pereira dos Santos (AM)

