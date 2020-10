Na tentativa de se manter colado ao líder, o Paraná encara nesta sexta-feira (2), o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, às 21h30, pela 13ª rodada da Série B. O Tricolor tem 22 pontos e está na segunda colocação, atrás do Cuiabá, com 25. O time paranista vem de dois empates, cedidos quase ao final dos jogos, e quer voltar a vencer.

publicidade

Na briga pela liderança da Segundona, o Paraná não pode deixar o Dourado se distanciar. Por isso, uma vitória em Ribeirão Preto é fundamental. Somente a equipe paranista pode alcançar, nesta rodada, o Cuiabá, que joga no sábado (3), contra o Cruzeiro. Caso vença o Pantera, e o time cuiabano perca para a Raposa, o Tricolor precisará contar com o saldo de gols para reassumir a ponta.

“Uma disputa muito grande para quem vai ser campeão tanto na Série B quanto na Série A. Para o G4 brigam, no mínimo, dez equipes. É cedo para falar em favoritos, mas temos que nos concentrar no nosso foco”, afirmou o meia Renan Bressan à TV PRC.

O Botafogo-SP é o 16º na classificação e vem de vitória por 1 a 0 em cima do Oeste, mas chegou a amargar sete derrotas consecutivas.

Sem dupla de zaga titular

O zagueiro Fabrício e o colombiano Salazar são baixas confirmadas na equipe diante do Botafogo-SP. Pela segunda rodada consecutiva, o capitão vai desfalcar o Tricolor. O defensor, que já tinha ficado de fora no duelo com a Chapecoense, trata uma pequena lesão no joelho direito e não viajou com o time para Ribeirão Preto. A lesão do zagueiro foi sofrida no empate em 1 a 1 com o Brasil de Pelotas, na 11ª rodada.

publicidade

Hurtado será a opção para a vaga. Salazar sentiu dores musculares no último confronto e foi substituído na entrada do segundo tempo. Com isso, Roberto, que estreou com a camisa paranista diante da Chape, será titular.

Sem outras baixas por lesões ou suspensões, o time paranista deve ser o mesmo que entrou em campo na última partida.

Transmissão

O jogo entre Botafogo-SP e Paraná terá transmissão dos canais SporTV (menos para o estado do Paraná) e Premiere. Você também pode conferir os detalhes da partida no tempo real da Tribuna do Paraná.

Ficha técnica

Série B

13ª rodada

02/10/2020

BOTAFOGO-SP X PARANÁ

Botafogo-SP: Darley; Val, Robson, Jordan e Gilson; Naldo, Victor Bolt e Matheus Anjos; Ronald, Wellington Tanque e Rafinha. Técnico: Claudinei Oliveira.



Paraná: Alisson; Paulo Henrique, Roberto, Hurtado e Jean Victor; Jhony Douglas; Higor Meritão e Renan Bressan; Andrey, Gabriel Pires e Bruno Gomes. Técnico: Allan Aal.

Local: Estádio Santa Cruz – Ribeirão Preto – SP.

Horário: 21h30.

Árbitro: Wanderson Alves de Sousa (MG).

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG).

+ Mais do Tricolor:

+ Estádio vazio não vem fazendo a diferença para o Paraná Clube

+ Bolsonaro posa com a camisa do Paraná em Brasília

+ Paraná faz bonito como visitante na Série B; relembre outras campanhas

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?