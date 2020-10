O presidente do Paraná, Leonardo Oliveira, se reuniu em Brasília com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), nesta quarta-feira (30), para tratar sobre a MP do Mandante.

Bolsonaro posou ao lado de Oliveira, Nello Morlotti e Alessandro Kishino, conselheiros do clube, e do diretor do departamento de futebol da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, Christiano Puppi.

Representantes de 19 clubes da Série B estiveram na sede do governo para apoiar a Medida Provisória 984, que dá o direito de transmissão ao clube que atua em casa.

Ao todo, 45 representantes de clubes brasileiros estiveram em Brasília nos últimos dois dias fazendo lobby para transformação da MP em lei. Se ela não for analisada pelos deputados, irá vencer no dia 16 de outubro. Na visão dos cartolas, a ideia é aumentar os lucros com maiores possibilidades de transmissão.

Outros clubes, como o Flamengo, Athletico e Coritiba, também pressionam para obter o direito de transmissão.

