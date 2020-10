O Paraná poderá ir a campo diante do Botafogo-SP, pela segunda rodada consecutiva, sem a sua dupla de zaga titular. O zagueiro Salazar é dúvida e o capitão Fabrício é desfalque certo para a partida desta sexta-feira, às 21h30, em Ribeirão Preto.

O capitão Fabrício já ficou de fora do duelo com a Chapecoense, pois se recuperava de uma pequena lesão no joelho direito. Já o colombiano Salazar sentiu dores musculares contra a Chape e foi substituído por Roberto no intervalo da partida.

A tendência é que a dupla titular seja formada por Roberto, que estreou no segundo tempo da partida contra a Chapecoense, e o colombiano Hurtado, que já substituiu Fabrício no último confronto.

Sem outras baixas por lesões ou suspensões, o time paranista deve ser o mesmo que entrou em campo na última partida.

Com isso, o Paraná deve ir a campo com Alisson; Paulo Henrique, Roberto (Salazar), Hurtado e Jean Victor; Jhony Douglas; Higor Meritão e Renan Bressan; Andrey, Gabriel Pires e Bruno Gomes.

