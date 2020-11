O Paraná encara o primeiro de dois desafios como visitante e que podem determinar se o time continuará brigando pelo acesso na parte de cima da tabela. Nesta sexta-feira (13), o Tricolor enfrenta o Avaí pela 21ª rodada da Série B, em Florianópolis, às 18h30. No dia 20, o compromisso será diante do Juventude às 19h15, em Caxias do Sul. O time paranista é o sétimo colocado, com 29 pontos, a 5 do G4, mas vê a concorrência muito próxima.

publicidade

“A gente precisa encarar o Avaí como uma decisão para brigar por algo no campeonato. É manter a calma e conquistar a vitória na sexta para seguir na briga pelo acesso”, destacou o volante Higor Meritão à TVPRC.

Os seis pontos em jogo podem encaminhar a briga do Paraná pelo acesso. Mesmo que vença o Avaí, o time ainda não poderá retornar ao grupo de classificação, mas uma possível derrota deve complicar a briga do time pelo acesso.

Atualmente, o Juventude fecha o G4 com 34 pontos, e na sequência estão Sampaio Corrêa e Ponte Preta com 31. Depois do Tricolor, seguem com chance de escalarem na tabela, nas próximas rodadas, o Confiança, com 29, CSA, com 28, e o próprio Avaí, com 27.

A última vitória do time fora de casa foi no dia 4 de setembro, no 1 a 0 diante do Figueirense pela oitava rodada.

Mudanças

publicidade

O Tricolor conta com dois importantes retornos: os volantes titulares Jhony Douglas e Higor Meritão. Além disso, o técnico Rogério Micale deve promover mudanças no ataque. Andrey pode voltar entre os titulares, já que Marcelo não apresentou bom desempenho no empate em 1 a 1 diante do Confiança na última rodada.

Outra opção é a permanência de Karl na equipe, porém mais avançado para que o meia Renan Bressan consiga jogar mais próximo aos atacantes. A ideia de fazer com que o camisa 10 se apresente mais de frente para o jogo foi comentada pelo técnico em entrevista após o último compromisso.

Léo Castro, que marcou na última partida, disputa vaga com o artilheiro do time, Bruno Gomes.

Transmissão

O jogo entre Paraná Avaí e Paraná terá transmissão do SporTV para todo o Brasil, menos para o estado de Santa Catarina, que acompanha pelo Premiere. A Tribuna faz a cobertura em Tempo Real.

Ficha técnica

SÉRIE B

21ª rodada

13/11/2020

AVAÍ x PARANÁ

Avaí

Lucas Frigeri; Edilson (Iury), Alan Costa, Betão e João Lucas; Leandrinho, Jean Martim e Pedro Castro; Jonathan, Rômulo e Rildo.

Técnico: Geninho.

Paraná

Alisson; Paulo Henrique, Salazar, Philipe Maia e Jean Victor; Jhony Douglas, Higor Meritão e Renan Bressan; Andrey (Karl), Thiago Alves e Bruno Gomes (Léo Castro).

Técnico: Rogério Micale.

Local: Ressacada (Florianópolis-SC).

Horário: 18h30.

Árbitro: Andrey da Silva E Silva (PA).

Assistentes: Luis Diego Nascimento Lopes (PA) e Bárbara Roberta da Costa Loiola (PA).

+ Mais do Tricolor:

+ Paraná é punido pelo STJD por ‘apagão’ na Vila Capanema

+ Volante volta ao Paraná e promete rendimento melhor contra o Avaí

+ Oscilando na Série B, Paraná supera média de gols de 2019

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?