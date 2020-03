O meia Robson protagonizou uma polêmica na vitória sobre o União por 2 a 0, neste sábado (7), na Vila Capanema, pela 10.ª rodada do Paranaense. Após marcar o segundo gol do Tricolor, o meia se exaltou na comemoração e fez gestos de provocação para a torcida que assiste aos jogos no setor Reta do Relógio.

A consequência foram vaias a cada momento em que pegava na bola. E, ao receber um cartão amarelo por uma discussão no mesmo setor, recebeu xingamentos de alguns torcedores e até aplausos. O técnico Allan Aal afirma que não viu a situação com detalhes, mas garante vai cobrar uma melhor postura do atleta.

“Eu não vi, mas vou cobrar. Temos que ter muito equilíbrio emocional, a gente tem que trazer sempre o torcedor para o nosso lado, com postura e respeito. Ele tem maturidade suficiente para saber trabalhar sob pressão. Não adianta a gente ficar irritado, são situações que a gente convive diariamente”, disse o treinador em entrevista coletiva.

“Vou conversar com ele. É um cara que trabalha muito, um menino muito bom, é jovem ainda, mas tem experiência suficiente para lidar com essa situação. Porque esse tipo de situação acaba trazendo uma coisa contrária. Tem que desabafar fazendo gols e vibrando com a torcida. Isso faz parte do futebol”, completou Aal.

Contratado nesta temporada, Robson tem seis jogos pelo Tricolor, com dois gols marcados. Diante do União, o camisa 21 entrou no segundo tempo na vaga de Michel e, apesar da situação, atuou bem. Segundo o Aal, meia ainda não se firmou na equipe por conta de uma lesão e das oscilações. Antes de chegar ao clube, ele estava no futebol coreano.

“Ele teve oportunidades de começar como titular, mas acabou se lesionado e oscilou muito. Hoje ele teve a oportunidade, soube aproveitar, mas precisa ter um pouco mais de equilíbrio. A gente não pode abrir mão de ninguém e o que eu posso fazer é colocar pra jogar”, finalizou o técnico paranista.

