Com um time misto, o Paraná venceu o União Beltrão por 2 a 0 na tarde deste sábado (7), na Vila Capanema, pela 10ª rodada do Campeonato Paranaense. O resultado colocou o Tricolor novamente no G8 – grupo dos oito classificados às quartas de final do Estadual. Os gols da partida foram de Andrey e Robson.

Oitavo colocado, agora com 13 pontos, o Tricolor ainda não está garantindo na próxima fase. Para confirmar sua vaga dependendo apenas de si, o time de Allan Aal precisará de um empate diante do Toledo, no próximo domingo (15), às 16h, no 14 de dezembro. Caso tropece fora de casa, o Paraná precisa que o Cascavel CR não vença o PSTC no Ubiraja Medeiros.

Já União precisa de um tropeço do Toledo neste domingo (7) para não ser rebaixado e levar a possibilidade de permanência para a última rodada contra o FC Cascavel.

Agora, o Paraná muda a chave e pensa exclusivamente na Copa do Brasil. O time de Allan Aal encara o Botafogo na próxima terça-feira (10), às 19h15, no Nilton Santos, pela terceira fase da competição nacional.

Atacante provoca própria torcida

Pensando na Copa do Brasil, o técnico Allan Aal poupou alguns jogadores no duelo contra o União. A defesa, ponto forte do Tricolor, foi bastante modificada à campo e o time teve algumas dificuldades, errando muitas saídas de bolas e passes nos primeiros minutos. Os erros proporcionaram ao União algumas chances de gol. Na principal delas, Sato arriscou de longe e o goleiro Marcos fez grande defesa.

Mas, em contra-ataque rápido, Mosquito carregou pela direita e cruzou na medida para Andrey finalizar da área e abrir o placar. O Tricolor pouco assustou o goleiro Marcos Paulo depois do gol, mas teve o domínio da partida. Ainda no primeiro tempo, Marcos ainda salvou o Tricolor em um chute de Luan da entrada da área.

Na segunda etapa, o Tricolor voltou mais ligado, mas sofreu pressão do União em bolas paradas e em chutes de fora da área. Aos 13’, no entanto, Robson tranquilizou a partida para o Paraná. Após passe de Marcelo, o meia recebeu pela direita e mandou uma bomba sem chances para o goleiro do União. Na comemoração, o atacante colocou a mão no ouvido em provocação aos paranistas que ficam na Reta do Relógio e acabou tendo que ouvir vaias todas as vezes em que tocava na bola.

A partida, que já estava dominada pelo Tricolor, ficou ainda mais fácil com a expulsão do goleiro Marcos Paulo. O camisa 1 derrubou Rafael Furtado na entrada da área e levou vermelho direto, aos 37, por ser o último homem. A vitória colocou o Paraná mais perto da classificação.

Ficha técnica

CAMPEONATO PARANAENSE

Paraná 2 x 0 União Beltrão

1ª fase – 10ª rodada



Paraná: Marcos; Paulo Henrique, Everson, Fernando Timbó e Hulk; Gabriel Kazu, Kaio e Michel (Robson); Gustavo Mosquito, Marcelo (Rafael Furtado) e Andrey (Kennidy). Técnico: Allan Aal



União Beltrão: Marcos Paulo; Sorbara (Wilsinho), Felber, Samuel e Sedenski; Luiz Gustavo (Rudi), Everton e Rafael Paulista; Sato, Luan e Léo Bartholo (Douglas). Técnico: Agenor Piccinin



Gols: Andrey 23’/1º e Robson 13’/2º

Cartões amarelos: Robson (PRC); Léo Bartholo e Ewerton (UNI)

Cartão vermelho: Marcos Paulo (UNI)

Local: Vila Capanema

Público total: 1.669 (1.515 pagantes)

Renda: R$ 37.830,00

Árbitro: Eduardo Elias Melek

Assistentes: Alessandro Rodrigues Mori e Danilo Padilha Porse





