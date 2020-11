Terceiro lugar na Série B, o Cuiabá anunciou em suas redes sociais a contratação do ex-técnico do Paraná, Allan Aal, na tarde de domingo (15). A equipe mato-grossense buscava um comandante desde a saída de Marcelo Chamusca para o Fortaleza.

Aal foi demitido do Tricolor em 1º de novembro após uma derrota para o Cruzeiro, no fechamento do primeiro turno da Segundona.

Apesar do time terminar a primeira metade da disputa na sexta colocação, a seis pontos do G4, a diretoria paranista optou por uma reformulação no departamento de futebol, com a demissão também do gerente, Alex Brasil. O próprio Aal revelou surpresa ao comentar a demissão do clube.

Além do técnico, o Cuiabá também anunciou a contratação de Paulo Pelanda, que vinha sendo analista de desempenho do Paraná.

Paraná apostou em retorno de Micale após demissão de Aal

Para o posto de Aal, o Paraná anunciou o retorno de Rogério Micale, técnico campeão olímpico e que já somava passagem pela Vila Capanema em 2018, ano do rebaixamento na Série A. Até o momento, Micale soma um empate e uma derrota em seus dois primeiros jogos.

O Tricolor é o atual 9ª colocado da Série B, com 29 pontos em 21 jogos, a três do Sampaio Corrêa que abre o G4. O Cuiabá de Allan Aal aparece uma posição acima dos maranhenses, com 37, mesmo número de pontos do vice-líder, América-MG. A liderança da divisão é da Chapecoense, com 44.

