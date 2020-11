O Paraná acumula uma campanha de rebaixamento contabilizando os últimos 11 jogos na Série B. Dos 33 pontos disputados, somou apenas nove. A marca é pior do que a do Botafogo-SP, vice-lanterna, que acumulou 10 pontos no mesmo período, e igual ao Figueirense, em 18º. O Tricolor está atualmente na nona colocação, com 29 pontos, mas chegou a liderar a competição em quatro rodadas.

Após a derrota por 2 a 1 para o Avaí, de virada, na sexta-feira (13), pela 21ª rodada da Segundona, o técnico Rogério Micale opinou sobre o jejum de vitórias do time. O treinador está no comando da equipe há dois jogos.

“Agora é só o mental. Temos que trabalhar isso, esquecer o que passou. Muito tempo sem ganhar gera ansiedade, precipitação, perdemos por detalhes. Vamos trabalhar muito mais o fator mental”, disse à Rádio Banda B.

O Paraná começou a Série B embalado. Nos dez primeiros jogos da competição, venceu seis, empatou dois e perdeu outros dois. Ou seja, de 30 pontos em disputa, somou 20, quase 66%. Em quatro rodadas diferentes esteve na liderança e, no total, permaneceu no G4 em nove delas. Nesse período, foi apenas na primeira rodada que esteve de fora da área de classificação.

Entretanto, a partir da 11ª rodada a realidade foi outra. Em queda na tabela, a última vitória da equipe foi no dia 26 de outubro, na goleada por 4 a 0 em cima do lanterna Oeste, em situação crítica na competição, com apenas uma vitória em 21 rodadas. Porém, antes disso, o Paraná somente venceu o CRB por 2 a 0 no dia 14 de setembro, pela 10ª rodada.

Ou seja, em um período de onze jogos, acumula quatro derrotas, seis empates e apenas um triunfo. De 33 pontos disputados, somou 9, ou seja 27% da pontuação possível foi conquistada.

