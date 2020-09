Após a primeira derrota do Paraná na Vila Capanema nesta Série B, na última quarta-feira (09), o técnico Allan Aal assumiu o baixo rendimento do time e disse que não vê o revés como forma de aprendizado. O Tricolor perdeu por 1 a 0 para o América-MG pela nona rodada da competição. Com 17 pontos o time ainda é o líder, mas vê os concorrentes – inclusive o próprio Coelho também com 17 – se aproximarem do topo da tabela.

Afirmando que a equipe demonstrou um nível muito abaixo do demonstrado até aqui, Aal esclareceu que não há o que tirar de positivo no resultado adverso. “Não sou muito adepto em aprender com a derrota. Me irrito, não aprendo a perder”, afirmou em coletiva às rádios Banda B e Transamérica.

Para o treinador, tamanha foi a falta de sintonia dos atletas em campo que mesmo que houvesse mais tempo de partida, ainda assim o Paraná não conseguiria a virada.

“Foi a partida que a gente mais perdeu bola, mais errou passe, menos se movimentou, segundo scout. Acabamos pagando o preço. Poderíamos jogar dois dias e duas noites que não reverteríamos esse placar”, disparou.

Balanço positivo no Durival Britto

Mesmo com uma avaliação tão negativa, o técnico aposta na reação nos compromissos seguintes. Com duas derrotas, dois empates e cinco vitórias em nove jogos, o comandante confia no bom retrospecto para a sequência da Segundona. Na próxima segunda-feira (14), Tricolor encara o CRB, às 20h, na Vila Capanema.

“Vejo nosso aproveitamento como muito bom. Foi a primeira derrota em casa e isso não muda a confiança que temos.É um campeonato longo, esse tipo de situação vai acontecer”, arrematou.

