O Paraná Clube realizará no dia 10 dezembro a eleição para os conselhos Deliberativo e Fiscal. Ao todo, serão 160 conselheiros eleitos, que exercerão a função no triênio 2020/2023. O pleito será realizado na sede da Kennedy e poderão votar sócios com as mensalidades em dia.

publicidade

Para votar, será necessário fazer o cadastramento no colégio eleitoral, que se iniciou no começo de outubro e vai até 1º de dezembro. A votação será das 10h às 20h. O clube informou que todos protocolos de segurança em relação à Covid-19 serão respeitados.

Serão 150 no Conselho Deliberativo e dez no Fiscal. O regulamento foi aprovado em uma reunião realizada on-line pela comissão eleitoral, que tem como presidente Geraldo Luiz Farias e o secretário Flavio Ramos Boarão, composta pelos conselheiros André Luiz Caballero, Leomar Colla, Ailton Barboza de Souza, Paulo Gregório Bertbetz e Rodrigo Vaz.

Os conselheiros também precisam estar em dia com a taxa de contribuição anual para participar do processo eleitoral.

+ Mais do Tricolor:

+ Allan Aal não espera facilidade pro Paraná contra lanterna da Série B

+ “Parça” de Fabrício, zagueiro chega ao Paraná com objetivo traçado

+ Paraná patina na Série B, mas demitir Allan Aal seria injusto

publicidade

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?