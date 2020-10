Com problemas constantes de lesões na defesa, o Paraná Clube foi ao mercado e, nesta quarta-feira (21), anunciou a contratação do zagueiro Philipe Maia. O jogador, de 25 anos, assinou até o final da Série B.

“Chego com o desejo e ambição de colocar o Paraná Clube na primeira divisão, pode ter certeza que vontade e determinação não vai faltar”, disse ele, em entrevista ao site oficial paranista.

Até aqui, o Tricolor utilizou na zaga Thales, Fabrício, Salazar, Hurtado e Roberto. O primeiro já foi embora do clube, negociado pelo Internacional. Roberto disputou apenas três partidas, mas sofreu uma séria lesão no joelho e foi devolvido ao Colorado. Por fim, Fabrício vem convivendo com lesões nas últimas rodadas e desfalcado o time.

O capitão paranista, inclusive, ajudou na contratação de Philipe. “Eu já joguei com o nosso capitão Fabrício, ele falou muito bem do Paraná, chego muito feliz e motivado, é uma honra muito grande vestir a camisa do Tricolor”, disse o novo reforço, que destacou suas qualidades.

“Sou um zagueiro rápido, tenho uma boa bola aérea e gosto de sair jogando, mas claro, sempre entendendo o momento da partida”, completou.

O zagueiro Philipe Maia é nosso novo reforço para o Brasileirão. ✍️🏼



Ele tem 25 anos e seu último clube foi o Estoril-POR. Seja bem-vindo ao #TricolorDaVila! 👉🏼 https://t.co/mkG0GkoLQG#JuntosPorNossasCores pic.twitter.com/eBwnaHbuCB — Paraná Clube (de 😷) (@ParanaClube) October 21, 2020

